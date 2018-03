Pescara, conferme sull'interesse per Bacio Terracino e Celiento

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Trovano conferme le voci delle scorse settimane sull'interesse del Pescara per l'attaccante esterno Antonio Bacio Terracino, classe '92, del Teramo e per il difensore Daniele Celiento, classe '94, della Viterbese. Per il primo, portato in biancorosso proprio da quel Repetto che è tornato in biancazzurro da qualche settimana, i due club starebbero già parlando in vista della prossima estate, mentre il secondo potrebbe arrivare a costo zero essendo a scadenza di contratto. Lo riporta Pescarasport24.it.