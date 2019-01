Pescara, congelata la cessione di Monachello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore frenetiche in casa Pescara per rinforzare il reparto offensivo. È infatti in arrivo dalla Fiorentina il giovane Riccardo Sottil che potrebbe aprire alla cessione di Christian Capone, che tornerebbe all’Atalanta che poi dovrebbe trovargli un’altra sistemazione, calciatore che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione. Nel frattempo il club ha bloccato la cessione di Gaetano Monachello, che piace a Padova, Venezia e Livorno, visto che stanno sfumando due degli obiettivi principali di questo gennaio come Marco Tumminello, diretto a Lecce, e Gianluca Scamacca, che potrebbe restare al Sassuolo.