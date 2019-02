Pescara, contro il Foggia mezza difesa out: due i ballottaggi

© foto di Federico Gaetano

Non è un buon momento per il Pescara. La sconfitta per 5-1 contro il Brescia ha infatti lasciato oltre che scorie a livello mentale anche un pesante eredità in difesa. Contro il Foggia infatti mancherà metà della linea titolare viste le squalifiche subite da Gravillon e Del Grosso che complicano i piani di un Bepi Pillon già alle prese col possibile cambio modulo per risalire la china. Contro i pugliesi il tecnico abruzzese dovrebbe optare per un 4-3-1-2, più difficile il 3-5-2 vista l’emergenza difensiva, con probabilmente Manuel Marras alle spalle delle due punte. Dietro al centro potrebbe trovare posto Hugo Campagnaro, al rientro dopo l’infortunio e non ancora con il ritmo partita fra le gambe, anche se sono il salita le quotazioni del giovane Perrotta. Per la fascia mancina invece il ballottaggio è fra il più difensivo Matteo Ciofani e il più offensivo, e adattato, Luca Crecco come riporta Pescarasport24.it.