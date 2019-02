© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Pescara Luca Crecco ha commentato così la sconfitta subita contro il Benevento: “Abbiamo perso la marcatura su Volta e non è andata bene, anche se l’angolo non c’era e per questo siamo arrabbiati. Ma non cerchiamo alibi perché con un po' più di attenzione potevamo evitare di prendere il gol, non era facile venire qua e fare la partita siamo stati bravi a riprenderla, ma alla fine purtroppo abbiamo peccato di un errore che è stato fatale. - continua Crecco come riporta Tuttopescaracalcio.com - In trasferta dobbiamo cercare di fare meglio anche se col Benevento abbiamo mostrato una buona prova caratteriale. Speriamo di riprendere i punti perso oggi già nella prossima gara”.