© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un’intervista rilasciata a Il Centro il duttile centrocampista del Pescara Luca Crecco ha parlato della sua crescita e dell’esperienza in Abruzzo: “Sono cresciuto nella Lazio e dopo vari prestito l’anno scorso sono rimasto in biancoceleste giocando cinque gare. Inzaghi mi aveva chiesto di tornare, ma poi si sono fatti male diversi difensori e per reintegrare Mauricio sono finito fuori rosa e mi sono guardato attorno. Poco dopo è arrivato il Pescara e ho subito accettato. Non ho mai avuto dubbi anche prima che Immobile mi consigliasse di venire qui perché c’era una grande società E aveva ragione. Sto molto bene a Pescara e nel Pescara, ho firmato per tre anni e non ho intenzione di lasciare questa squadra dopo appena sei mesi”.