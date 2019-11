Pescara, Crecco: "Mi mancava il campo. Tre punti importantissimi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore del Pescara Luca Crecco ha commentato il successo contro l'Empoli: "Sono tre punti importantissimi perché non era facile venire qui e vincere. Volevamo dare continuità nei risultati. Mi mancava il campo, erano tre mesi che non giocavo. Sono contentissimo di essere tornato".

Sull'errore commesso: "Volevo rientrare sul sinistro per calciare perché avevo i crampi, dovevo essere più lucido per chiuderla".

Come hai vissuto questo periodo lontano dal campo. "Non bene. Non mi sono mai infortunato, non ho mai avuto problemi muscolari, è stata dura rientrare e farmi male di nuovo. Non ho mai mollato, ora sono qui e voglio aiutare la squadra".

Hai lasciato il Pescara vicino alla A e ora siamo di nuovo vicino alla zona A: "Ci riproviamo anche se non è facile, dobbiamo trovare continuità".

Hai parlato con Mancuso: "Si, siamo in buoni rapporti, mi ha consigliato dove fare pilates a Pescara", riporta Tuttopescaracalcio.com.