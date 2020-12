Pescara, Crecco: "Pari risultato più giusto. Oddo non mi considerava, ma non ho mollato"

Al termine della partita casalinga persa contro il Vicenza, il centrocampista del Pescara Luca Crecco ha rilasciato le proprie considerazioni sull'andamento dell'incontro. Questo il suo pensiero, riportato da pescarasport24.it: "Ci dispiace perchè la contesa si era messa bene, siamo andati subito in vantaggio ma poi abbiamo sbagliato troppo in occasione dei loro gol. L'approccio è stato positivo, poi siamo calati di intensità e abbiamo tenuto i reparti troppo distanti tra loro. Meritavamo il pareggio, siamo amareggiati, ma dobbiamo ripartire dallo spirito messo in campo, sicuramente diverso da quello che avevamo prima. Ora corriamo tutti e diamo il massimo fino all'ultimo secondo. Adesso ci aspetta un ciclo duro, fisicamente stiamo bene ma dobbiamo recuperare le energie per fare una grande partita a Pisa".

Sull'arrivo di Breda

"Prima non venevo nemmeno convocato, non rientravo nei piani di mister Oddo. Non è stato un momento semplice, mi allenavo a parte, ma non ho mai mollato e ho sempre lavorato al massimo come era giusto fare".