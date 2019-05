© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore del Pescara Luca Crecco ha provato a caricare l’ambiente in vista dei playoff: “Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per arrivare a festeggiare questo grande traguardo, ed è stato bellissimo farlo davanti ai nostri tifosi. Ora non fermiamoci!  Forza Delfino”, ha scritto sui suoi social.