Pescara, Crecco: "Siamo una grande squadra, dispiace per il pari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Luca Crecco, centrocampista del Pescara, ai microfoni di Dazn dopo la rete che ha regalato il pareggio contro il Cosenza. "Sono contento, dispiace per il pareggio ma lottiamo sempre fino alla fine. E' segno che non molliamo mai. Non è sempre facile fare dieci partite al top, la squadra dà sempre tutto in campo. Siamo contenti di far parte di questo gruppo, siamo una grande squadra. Sicuramente non ci aspettavamo di trovarci in vetta, speriamo di rimanere in alto il più possibile. Puntiamo sempre al massimo. Ho finito il mio rapporto con la Lazio, sono qua e darò tutto per questa maglia".