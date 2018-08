Pescara, Crecco svela: “Qui per merito di Immobile”

Nel corso di un'intervista rilasciata agli organi di informazione il centrocampista del Pescara Luca Crecco, arrivato in estate dalla Lazio, ha svelato un piccolo segreto sul suo arrivo in Abruzzo: “Sono sempre in contatto con Ciro (Immobile NdR) e mi ha aiutato anche a cercare casa qui. - si legge su Pescarasport24.it - Mi ha dato consigli e mi ha spinto a venire qui elogiando la piazza e dicendomi che qui c'era una società seria e ambiziosa”.