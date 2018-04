Pescara, Crescenzi: "Dobbiamo essere perfetti come la Roma"

© foto di Federico Gaetano

Alessandro Crescenzi, difensore del Pescara, analizza il finale di campionato spronando i compagni a essere perfetti ai microfoni del sito ufficiale: “Ci aspettano otto finali e dovremo essere perfetti come la Roma in Champions. Mi sono emozionato tantissimo e spero di fare altrettanto dopo la salvezza di questo Pescara che al momento è la cosa che mi interessa di più. Ho molta fiducia anche dopo la bella presentazione che abbiamo fatto a Palermo dove si è visto l'atteggiamento e la voglia di portare a casa un risultato positivo. - continua Crescenzi parlando di Pillon – Il mister ha toccato le corde giuste, ma servono conferme. Siamo convinti di poterci salvare e ci dispiace che i tifosi non siano contenti, ma daremo il 130% per riportarli dalla nostra parte”.