Pescara-Crotone, i convocati di Stroppa: difesa in emergenza

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Al termine della rifinitura odierna, in vista della sfida di domani contro il Pescara, mister Stroppa ha diramato l’elenco dei convocati del suo Crotone per la gara che aprirà la 6^ giornata del campionato di B. Difesa ancora rimaneggiata per gli squali: sono out, infatti, Cuomo, Curado e Spolli, ma a loro si aggiunge l'attaccante Ruggiero.

Ecco i convocati: