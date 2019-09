© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al via la 6^ giornata del campionato di Serie B, che aprirà questo pomeriggio i battenti allo stadio "Adriatico", dove si affronteranno Pescara e Crotone.

Tantissime le novità nel 4-3-3 del tecnico pescarese, che propone un'inedita formazione con una difesa completamente rinnovata rispetto alle precedenti uscite: il modulo, però come detto, non varia. Sul versante ospite, turn over soprattutto a centrocampo, dove dal 1' partono Crociata e Mazzotta, con Molina spostato sull'out di destra; turno di riposo, almeno iniziale, a Maxi Lopez, in avanti torna il tandem Messias-Simy.

Le formazioni ufficiali:

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Kastanos, Machin; Galano, Maniero, Cisco.

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Messias, Simy.