Pescara, Del Favero dopo l'intervento alla spalla: "Inizia un’altra battaglia nella mia vita"

vedi letture

Poco più di un mese fa Mattia Del Favero veniva ufficializzato dal Pescara quale nuovo portiere della prima squadra in arrivo dalla Juventus. Oggi il giocatore è stato operato alla spalla dopo l'infortunio rimediato in occasione dell'ultimo calcio di rigore calciato nel match di Coppa Italia contro il San Nicolò Notaresco. "È andata anche questa - scrive il giocatore attraverso il proprio account Instagram -. Ancora una volta dovrò stare per un po’ lontano dal campo.. so che sarà tosta, che ci saranno mille difficoltà ma sono pronto a riaffrontare tutto questo. Inizia un’altra battaglia nella mia vita, in questo 2020 complicato per tutti noi.. supererò anche questa, senza mollare mai! Grazie a tutti per i messaggi di supporto, un abbraccio!"