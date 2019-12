Pescara, Del Grosso: "Se continua così a gennaio potrei fare altre scelte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Pescara Cristiano Del Grosso ha parlato a Rete 8 del suo momento aprendo all’addio a gennaio: “Sinceramente non comprendo il motivo per essere stato messo ai margini. Io continuo ad allenarmi con la professionalità e la serietà di sempre, se poi non dovesse bastare a gennaio farò altre scelte. Fin quando sarò qui darò il sangue per questa maglia”. Sull’esperto difensore è tornato alla carica il Monza, ma c’è anche il Bari sullo sfondo come riporta Pescarasport24.it.