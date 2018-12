Pescara, Del Grosso: "Se giochiamo come prima non ce n'è per nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di rete8.it, Cristiano Del Grosso, navigato terzino in forza al Pescara, ha commentato così il momento non esaltante vissuto dagli abruzzesi: "Finora il nostro campionato è in linea con gli obiettivi - spiega -, forse avremmo potuto fare qualcosa di più ad esempio a Verona. Speriamo che questa sconfitta ci serva da lezione, perché dobbiamo essere più cinici e meno leziosi. Possiamo rifarci subito con il Venezia e poi chiudere bene l'andata a Salerno: l'ideale sarebbe cogliere due vittorie. Stiamo un po' calando sotto il profilo della grinta e determinazione, perché se torniamo quelli delle prime sei-sette partite non ce n'è per nessuno".