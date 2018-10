Pescara, Del Grosso: “Vado al massimo. Sognando il tris”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Il Centro il terzino del Pescara Cristiano Del Grosso ha rivelato di puntare alla terza promozione in carriera (dopo quelle con Siena e SPAL): “Sapete che dico sempre? Il cielo lasciatelo ai passeri, noi rimaniamo coi piedi per terra. A Siena c'era una squadra fortissima che doveva stravincere il campionato e così è stato, mentre l'esperienza alla SPAL è stata diversa perché nessuno si aspettava un campionato di vertice e la promozione in A. Il Pescara è partito bene, proprio come quella SPAL, ma non dobbiamo montarci la testa. - continua Del Grosso – Promozione anche qui? Non dico nulla, ma il bello deve ancora venire”.