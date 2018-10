Pescara, Del Grosso: "Vinto da grande squadra, il gruppo c'è"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Del Grosso ha parlato nella mixed zone dell'Adriatico dopo la vittoria contro il Benevento: "Abbiamo vinto da grande squadra, grande carattere, efficaci, a tratti anche bel gioco. Abbiamo giocato con la mentalità giusta, ferita da quello che è successo a Padova ma abbiamo dato una grande risposta. La sorpresa ci può stare, fa piacere vedere il Pescara lassù. Non dico che non me l'aspettavo ma ci ho sempre creduto fin dal primo giorno. Il gruppo si vede subito, quando ti aiuti in campo e fai le cose per bene ne vieni fuori. E' una sorpresa però potevo aspettarmelo", riporta Tuttopescaracalcio.com.