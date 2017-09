Pescara, Del Sole ancora indisponibile per motivi burocratici

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il passaggio dalla Juventus al Pescara, Ferdinando Del Sole non ha potuto essere a disposizione di Zeman per la sfida contro il Perugia. Come spiega il sito di Gianluca Di Marzio infatti occorre infatti un ulteriore ok per la variazione di tesseramento e poi il prestito fino a fine stagione sarà formalizzato e ufficializzato.