© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Pescara, Ferdinando Del Sole, ha parlato al Corriere Adriatico spiegando la situazione in vista della prossima gara di campionato. "Ora arriverà l'Ascoli, noi ce la metteremo tutta per vincere e portare a casa il risultato, poi sarà il campo a dire la verità. Il mister ha tanta fiducia in me, dovevo solo aspettare la mia occasione e l'ho ripagato sul campo, adesso con il lavoro sicuramente arriverà anche qualche partita dove riuscirò a partire da titolare. Voglio giocare più partite possibile e voglio dare una grande mano a questa squadra, siamo un gruppo fantastico".