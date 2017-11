Pescara, Del Sole: "Diventerò grande grazie a Zeman"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista alle pagine di Tuttosport per Ferdinando Del Sole, esterno del Pescara di proprietà della Jvuentus: "Ho segnato tre gol non in campionato, ma in Coppa Italia. Fin da subito mi sono trovato benissimo, in particolare con Zeman: credo che tutti sognino di essere allenati da lui. Il mister è un maestro, sarà lui a far sì che la mia carriera possa svoltare. E' un allenatore che sa come prenderti, cosa dirti, quando rimproverarti e quando stimolarti. E' quello che ci vuole. Il mio riferimento fra i top player? Robben. Guardo sempre i suoi video prima di giocare, la naturalezza con cui salta l'uomo e la sua rapidità"