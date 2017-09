Pescara, Del Sole out per problema burocratico. Ci sarà col Frosinone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Pescara c'è grande curiosità attorno a Ferdinando Del Sole, prodotto del vivaio abruzzese acquistato dalla Juventus e lasciato in prestito nell'ultimo giorno di mercato. Convocato per la gara contro il Perugia, il giovane non era però neanche in panchina: un problema burocratico, secondo la ricostruzione di pescarasport24.it, relativo alla documentazione del tesseramento per i bianconeri e poi del prestito, non ancora regolarizzata. Lo sarà nei prossimi giorni, con Del Sole che dovrebbe essere a disposizione contro il Frosinone venerdì sera.