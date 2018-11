Pescara, Del Sole: "Sono felice. Obiettivo? Pensiamo partita dopo partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ferdinando Del Sole, match winner contro il Lecce, ha analizzato il successo del Pescara sui salentini ai microfoni di DAZN: "Sono veramente contento, voglio dedicare il gol alla mia famiglia, era un momento un po' delicato, e soprattutto alla mia ragazza e alla sua famiglia. Sono felice per la squadra, lo merita. Con il Palermo sarà una sfida molto bella. Obiettivo? Per noi la cosa più importante è vincere partita dopo partita, non penseremo sicuramente a vincere il campionato".