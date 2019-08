© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfumato Stoian, che si è accasato al Livorno, il Pescara continua a cercare un esterno d’attacco con il nome di Antonio Di Gaudio, in uscita dal Verona, che sarebbe balzato in testa alle preferenze del club abruzzese. Il giocatore gradirebbe la piazza e anche gli ostacoli legati a ingaggio e formula del trasferimento sarebbero superabili se vi sarà uno sforzo da parte di tutti i soggetti interessati. Lo riporta Pescarasport24.it spiegando che l’avvicinarsi del gong del mercato potrebbe favorire l’arrivo del classe ‘89 in biancoceleste. Se poi dovesse partire anche Manuel Marras, che non sembra rientrare nei piani, il Pescara andrebbe all’assalto di un altro esterno con Cristian Pasquato, classe ‘89 attualmente svincolato, che resta in attesa di una chiamata per tornare a vestire la maglia del Pescara.