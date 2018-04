Pescara, differenziato per Campagnaro, Brugman e Mazzotta

© foto di Federico Gaetano

Prosegue la preparazione del Pescara in vista della prossima sfida di Serie B contro il Palermo, in programma sabato 7 aprile, ore 15.00, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Quest'oggi, per il delfino, lavoro tattico con partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Hugo Campagnaro, Gaston Brugman, e Antonio Mazzotta. Fermi Mattia Proietti e Cesare Bovo.