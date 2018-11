© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta di allenamento pomeridiana per il Pescara al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro differenziato per Franck Kanoutè; termina anzitempo Hugo Campagnaro; terapie per Antonio Balzano; ancora fuori sede Christian Capone. Domani prevista seduta pomeridiana di allenamento presso il Delfino Training Center, come riporta il sito ufficiale del club abruzzese.