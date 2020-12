Pescara, difficile il ritorno di Pucciarelli. E per il fantasista spunta anche l'Ascoli

Nonostante sia destinato a lasciare il ChievoVerona a gennaio per Manuel Pucciarelli il ritorno a Pescara appare molto difficile. Il giocatore era stato vicino in estate, con la trattativa sfumata per i tempi ristretti e la lista over degli abruzzesi piena, e per questo si pensava a un possibile ritorno di fiamma a gennaio visto anche il gradimento del giocatore. Al momento però, come riferisce Pescarasport24.it, non sarebbe stata aperta alcuna trattativa anche perché con il nuovo modulo (3-5-2) e la presenza di un Galano praticamente intoccabile, rischierebbe di non esserci spazio per il fantasista. Sul giocatore inoltre c'è da registrare il forte interesse dell'Ascoli di Sottil.