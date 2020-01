© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di domani in casa Pescara è previsto un incontro chiarificatore fra il tecnico Luciano Zauri e il centrocampista Ledian Memushaj per sancire la pace dopo il diverbio di Livorno e l’eslusione in occasione della sfida contro il Chievo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero spiegando che a questo punto conterà la volontà del calciatore albanese che dovrebbe chiedere scusa ai compagni prima di rientrare in gruppo e tornare a disposizione dell’allenatore per la seconda parte di stagione chiudendo così ogni spiffero su un suo addio.