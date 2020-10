Pescara, dopo la grande paura si riparte da capo. Con una rosa rivoluzionata

vedi letture

Dopo la grande paura, con la salvezza conquistata ai play out, il Pescara ha deciso di voltare pagina costruendo una rosa praticamente nuova dove sono pochi i sopravvissuti della scorsa stagione: Fiorillo fra i pali, Busellato in mezzo al campo e Galano davanti per quel che riguarda l'undici tipo. In difesa sono arrivati giocatori di grande esperienza come Antei, Bocchetti e Jaroszynski, oltre ai promettenti Bellanova e Nzita. Il centrocampo è stato rinforzato con l'innesto di Omeonga e di altri due talenti come Fernandes e Riccardi, mentre in attacco sono arrivati Maistro e Capone a giocarsi una maglia al fianco di Galano dietro Asencio (o Ceter) prime punte nuove di zecca.

Il colpo: Forse non sarà più quello che incantò a Torino guadagnando la chiamata del Napoli, ma in mezzo al campo è difficile trovare giocatori con maggiore qualità e visione di gioco di Mirko Valdifiori. Il Pescara lo ha messo al centro del nuovo progetto e ora starà a lui dimostrare di poter ancora fare la differenza.

La formazione: Fiorillo; BELLANOVA, ANTEI, BOCCHETTI, JAROSZYNSKI; Busellato, VALDIFIORI, OMEONGA; Galano, MAISTRO; ASENCIO. Allenatore: Oddo (nuovo)

Acquisti: Alessandro Arlotti (Monaco), Mirko Valdifiori (SPAL), Raul Asencio (Genoa), Leandro Fernandes (Juventus U23), Salvatore Bocchetti (Hellas Verona), Fabrizio Alastra (Parma), Rodrigo Guth (Atalanta), Luca Antei (Benevento), Dejan Vokic (Benevento), Mardochee Nzita (Perugia), Raoul Bellanova (Atalanta), Christian Capone (Atalanta), Pawel Jaroszynski (Genoa), Stephane Omeonga (Genoa), Fabio Maistro (Lazio), Mattia Del Favero (Juventus U23), Alessio Riccardi (Roma), Damir Ceter (Cagliari)

Cessioni: Franck Kanouté (Cercle Bruges), Ivaylo Chochev (CSKA 1948 Sofia), Alessandro Bruno (Casarano), Luca Forte (Siena), Valeri Bojinov (Levski Sofia), Cristiano Del Grosso (Giulianova), Fabio Morelli (Legnago), Riccardo Maniero (Avellino), Ibrahima Diallo (Vastese), Stefano Sarritzu (Torres), Luca Scimia (Fano), Simone Tascone (Turris), Gabriele Zappa (Cagliari), Cristian Bunino (Teramo), Gennaro Borrelli (Cosenza), Simone Mancini (Foligno), Andrea Marafini (Renate), Alessandro Celli (V. Francavilla), Simone Farelli (svincolato), Hugo Campagnaro (ritiro)