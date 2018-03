Pescara e Lugano al lavoro per far crescere il calcio abruzzese

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara e il Lugano sono al lavoro per dare il via a un progetto calcistico che possa aiutare a sviluppare il calcio nel territorio abruzzese e che vedrebbe coinvolte diverse squadre minori dal Pineto al Francavilla con la possibilità di tirare dentro anche il Teramo. Un progetto che è ancora in fase iniziale, ma a cui si lavora da tempo come confermato dal direttore sportivo del Pineto Roberto Giammarino ai microfoni di Rete8: “Il progetto è in fase embrionale ed è soprattutto ambizioso perché mira a creare una holding che possa aumentare l'interesse, l'entusiasmo e anche il business attorno al calcio abruzzese con diverse società che lavoreranno per costruire qualcosa che poi sarà finalizzato dal Pescara e dal Lugano. Stiamo lavorando d’intesa per dare a questo progetto un’identità importante in cui ogni società lavori in autonomia per creare qualcosa di più importante. Spero che prima della fine del campionato si possano fare passi in avanti”.