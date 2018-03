Pescara, Epifani: “Empoli miglior squadra della B. Pettinari, gol arriverà”

© foto di Federico De Luca

Massimo Epifani, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Empoli. Il mister, come riporta Abruzzonews.eu, ha iniziato la conferenza parlando dei convocati: “Falco, Campagnaro, Mazzotta e Proietti sono infortunati. Valzania e Capone sono in Nazionale e dunque indisponibili. Bovo è a disposizione anche se non è al 100%”.

Sono arrivati segnali positivi contro l’Avellino, ora bisogna ripartire da quello spirito: “Abbiamo fatto un grande passo avanti. Venivamo da una situazione difficile a livello mentale e la squadra ha risposto, peccato perché meritavamo di vincerla ma bisogna ripartire da qui”.

Sull’Empoli: “Se guardiamo i numeri, incontriamo la squadra più forte di questo campionato di gran lunga, 16 risultati utili consecutivi. Giocano il miglior calcio della Serie B e dovremo raddoppiare le forze, stare attenti a tutti i particolari”.

Su Machin: “Ha delle doti tecniche importanti ma deve migliorare nella fase di non possesso, si sta applicando molto. Domani titolare? Non anticipo nulla, potrebbe giocare anche Carraro da mezzala”.

Su Brugman: “I complimenti per il gol di domenica credo che dovrebbero caricarlo e non distrarlo. E’ un calciatore importante per questa squadra ma non bisogna caricarlo troppo, non può vincere le partite da solo”.

Su Pettinari: “Ad Avellino, come tutti, ha fatto bene. Sta vivendo un momento particolare perché non riesce a fare gol. Gli ho chiesto di mettersi a disposizione per la squadra, il gol arriverà".