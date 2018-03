Pescara, Epifani: "Avellino? Gara difficile sotto tutti gli aspetti"

Massimo Epifani, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Avellino: "Campagnaro, Falco, Cappelluzzo e Mazzotta non ci saranno. Proietti e Cocco presenti. Qualche cambiamento in vista? Pettinari può essere un potenziale titolare, al momento sto valutando ma sicuramente la coppia offensiva sarà diversa rispetto a quella col Carpi. Valzania è recuperato, è un giocatore molto importante per il nostro centrocampo. L'Avellino? Veniamo da una sfida che mi ha dato risposte importanti dal punto di vista della reazione mentale e motivazionale. Peccato per il risultato ma dobbiamo ripartire dell’atteggiamento di martedì. Ci aspetta un ambiente difficile sotto tutti gli aspetti, schiererò una squadra forte fisicamente. La lotta salvezza? Ieri ho visto la partita del Cesena ma se avesse vinto non sarebbe cambiato nulla. Dobbiamo guardare prima in casa nostra e ritrovare il successo. Le scelte in attacco? Davanti abbiamo un bisogno di un attaccante che fa giocare e che, allo stesso tempo, si butta in profondità. Le coppie sono buone, poi la mia scelta dipende da vari fattori. Capone? Nel 3-5-2 lo sto provando da seconda punta, è un talento al pari di Carraro". Lo riporta abruzzonews.eu.