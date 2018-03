Pescara-Epifani, cronaca di un divorzio annunciato

© foto di Federico De Luca

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro degli allenatori di Serie B: dalle 16.00, ogni 20 minuti, l'analisi di uno dei 22 protagonisti

IL TREND - Il Pescara è probabilmente la più grande delusione della stagione di Serie B. In quanto formazione appena retrocessa dalla Serie A, dal Delfino ci si aspettava una stagione di riscatto con uno Zdenek Zeman pronto a rilanciare il medesimo progetto giovani che qualche stagioni fa aveva lanciato nel grande calcio elementi come Verratti, Insigne e Immobile. Il boemo però ha fallito nella sua seconda avventura all'Adriatico e al suo posto è arrivato Massimo Epifani, tecnico arrivato dalla Primavera del Pescara. Una situazione, dunque, tutt'altro che stabile.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Cercare di delineare un futuro a medio termine per l'attuale allenatore del Delfino è francamente complicato. Un nuovo tracollo in campionato potrebbe, infatti decidere il suo destino ben prima del finale di stagione. Pochissime le chance di conferma per il 2018/2019.

Contratto fino al 2018

Permanenza: 10%