Pescara, Epifani: "Fornasier resta a casa. A Brescia clima difficile"

Massimo Epifani, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani in casa del Brescia (fonte PescaraSport24): "I convocati? Fornasier resta a casa. Michele l'ho visto nervoso, si è allenato a parte e ha bisogno di staccare qualche giorno la spina e un po' di riposo. Ha capito l'errore che ha fatto e ha chiesto scusa. Devo far funzionare le regole del gruppo, chi sbaglia viene punito ma è un ragazzo sano. Palazzi, Campagnaro, Mazzotta, Proietti e Falco non ci sono, Baiocco non lo porto. Porto due portieri (Fiorillo e Savelloni, ndr). La gara col Brescia? Domani dovrò decidere, potremo anche giocare con una punta e un trequartista. Vedremo, anche in base alle scelte del Brescia. Domani sarà una partita molto importante, ma ogni partita per noi è fondamentale. A Brescia trovi un ambientino difficile, non sarà una partita facile. Incontri una squadra con giocatori importanti, come Caracciolo ed Embalo che ha qualche problemino, ma in difficoltà come era l'Avellino. Giocherà il tutto per tutto. Ultimamente hanno giocato con 4-3-3 o 4-4-2, credo partiranno con i due davanti ma vedremo... Adesso bisogna tirare fuori carattere e determinazione, abbiamo qualche difetto da migliorare perchè nelle ultime partite potevamo fare 4 punti e ne abbiamo fatto 1. Secondo me contro l'Empoli non abbiamo fatto male anche se l'opinione generale è diversa".