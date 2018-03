Pescara, Epifani: "Le mie idee sono un po' diverse da quelle di Zeman"

Massimo Epifani, allenatore del Pescara, ha parlato ai microfoni di Sky: "Sono contento della grande opportunità che mi sta dando Sebastiani, oggi essere in prima squadra è una grande emozione e non ci sono parole per descriverla. Questa settimana abbiamo lavorato bene, non ho voluto cambiare tanto, ma qualcosa di mio ho voluto portare a questa squadra. Allegri? Sta dimostrando un grandissimo valore e il gruppo è a disposizione sua. Con Zeman ho fatto il ritiro, è stato sempre molto disponibile, io vedendo allenare i giocatori mi sono fatto le mie idee e sono un po' diverse da quelle del mister. Il gruppo mi ha accolto benissimo, ho avuto grande disponibilità negli allenamenti e da questo punto di vista sono contentissimo, mi auguro facciano una grande partita".