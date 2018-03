Pescara, Epifani: "Lo spirito è quello giusto, oggi buona partita"

© foto di Federico De Luca

Queste le dichiarazioni di Massimo Epifani, tecnico del Pescara, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Empoli. "Sapevamo di incontrare una squadra che gioca benissimo in palleggio, abbiamo provato a ripartire creando delle occasioni ma concedendo con un rimpallo la palla del loro vantaggio. Abbiamo cambiato modulo, spingendo e creando con lo spirito giusto. Una buona gara, c'è grande voglia di venire fuori da questa situazione con un pò di fortuna. Pettinari? Non esiste alcun tipo di problema, dobbiamo tirarci tutti fuori da questa situazione e voglio che devono dare il massimo. Ho fatto una scelta, in questo momento non posso aspettare nessuno".