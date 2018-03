Pescara, Epifani: "Qualcosa cambierò, ma ho ancora dei dubbi"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Pescara Massimo Epifani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Parma che lo vedrà esordire alla guida della squadra biancoazzurra: “Abbiamo lavorato bene e sono contento della disponibilità che mi hanno dato i giocatori, c'è grande voglia ed entusiasmo in vista di questa gara. Porto le mie idee e qualcosa cambierò, senza fare stravolgimenti, ma non voglio dare indicazioni agli avversari avendo provato sia la difesa a tre sia quella a quatto e avendo terzini che possono giocare anche più avanti. Ho ancora due o tre dubbi perché tutti si sono ben allenati e stanno bene fisicamente. Brugman? È un calciatore importante e lo vedo come centrale e non come mezzala. Bisogna trovare un equilibrio velocemente e mi attendo una grande prova mentale a livello mentale. - continua Epifani parlando del problema del gol come riporta Pescarasport24.it - Capitano momenti in cui si fatica a segnare, ma ho visto grande voglia ed entusiasmo. Il Parma è una squadra forte, partita per fare un campionato di vertice e con giocatori d'esperienza. Contro di loro esordii in Serie A da calciatore e sono sereno dopo questa settimana di allenamenti”.