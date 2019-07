© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il Pescara è intenzionato a fare sul serio per Nicola Falasco, terzino mancino in uscita dal Perugia, a prescindere da quale sarà il futuro di Del Grosso. Il club abruzzese, come riporta Pescarasport24.it, ha già sondato la disponibilità dell’esterno a vestire la maglia biancoazzurra. Per l’attacco invece si continua a pressare il Parma per Matteo Brunori Sandri che dopo la prima fase del ritiro coi ducali partirà per un nuovo prestito in Serie B.