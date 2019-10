© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Pescara ha confermato per il momento il tecnico Luciano Zauri nonostante la sconfitta interna contro lo Spezia che il presidente Sebastiani fatica a digerire. “In questo campionato non si può concedere nulla a nessuno. - ha spiegato il numero uno abruzzese – Qui devono svegliarsi tutti, compreso Zauri che non è in discussione, ma deve trovare le soluzioni giuste”.