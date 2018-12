Pescara, Fiorillo a rischio per la trasferta di Perugia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pescara rischia di dover fare a meno del portiere Vincenzo Fiorillo per la sfida contro il Perugia di domani. Il calciatore ha terminato anzitempo l’allenamento odierno a causa di un’elongazione muscolare la cui entità va ancora stabilita per capire se potrà o meno far parte dei convocati che partiranno alla volta dell’Umbria.