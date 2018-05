Pescara, Fiorillo: "A Venezia getteremo il cuore oltre l'ostacolo"

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo ha commentato così la gara persa contro l'Ascoli: "Commentare la sconfitta serve a poco. In questo tipo di gare sono le motivazioni e gli episodi a fare la differenza e sono molto, molto dispiaciuto per come è andata. Fose è una sconfitta anche meritata perchè nel secondo tempo loro hanno avuto altre occasioni, ma serve a poco commentare adesso. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare subito all’ultima partita della regular season. Da domani dobbiamo arare il campo in allenamento per fare a tutti i costi i punti che ci servono per conquistare la salvezza. I calcioli? Servono a poco, dobbiamo pensare ad altro, cioè ad andare a combattere su un campo difficile. Ma dovremo giocare senza paura, pur nella consapevolezza del rischio playout. In questa settimana dovremo recuperare le energie per poi dare tutto e gettare il cuore oltre l’ostacolo in una partita da non sbagliare", riporta Pescarasport24.it.