Pescara, Fiorillo: "Chiudiamo con tre vittorie. Marchetti? Ben venga"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne dell'edizione Abruzzo de Il Messaggero arrivano alcune dichiarazioni di Vincenzo Fiorillo, estremo difensore del Pescara: "Il rendimento nell'ultimo periodo? Siamo stati altalenanti, ma dall’inizio dell’anno sono state poche le prestazioni steccate da questo Pescara, escludendo i risultati. Ultimamente c’è stata una flessione, ma la B la conosciamo bene. Basta vincere due partite e sei proiettato ai vertici, se ne

sbagli due e scivoli giù finisci nell’occhio del ciclone. Ora abbiamo nove punti a disposizione e sta a noi raccogliere il massimo. Trapani, Livorno e

Chievo sono tre partite decisive: se facciamo le prestazioni del passato, possiamo fare qualcosa d’importante. Io vorrei chiudere l’anno con tre vittorie,

non è facile, ma nemmeno impossibile".

Fiorillo poi parla del possibile arrivo di Federico Marchetti come alternativa fra i pali per il Delfino: "Io non temo nessuno, perché so come lavoro. Sarebbe bello lavorare con un portiere con un passato del genere. Sarebbe un grande stimolo. Non mi darebbe fastidio e potrebbe anzi arricchirmi. Adesso penso di rientrare dopo questo infortunio, sperando di aver saldato il conto con la sorte, e di non fermarmi più".