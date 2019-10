© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere e capitano del Pescara Vincenzo Fiorillo ha parlato a Rete8 dicendosi preoccupato per la situazione della squadra reduce dalla sconfitta contro lo Spezia: “Mi sono esposto una ventina di giorni fa, permettendomi di dire che alcune critiche erano eccessive, oggi purtroppo le critiche vanno incassate e analizzate. La partita con lo Spezia ha dato la sensazione di essere poco attaccati al risultato e poco in generale alla causa. Sono preoccupato. - continua Fiorillo – Chiudere qui? Ho 29 anni ed è presto per dirlo, ma ho promesso ai miei figli di giocare col Pescara in Serie A e per come sono fatto ci provò finché non ci riuscirò. Può anche essere che smetta di giocare nel frattempo, ma mia auguro di riuscire a realizzare questo desiderio”.