Pescara, Fiorillo e la voglia di tornare alla normalità: "Giocare ogni tre giorni? Nessun problema"

Dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano alcune dichiarazioni di Vincenzo Fiorillo, portiere del Pescara, che racconta il momento attuale di stop forzato in casa del Delfino: “È un momento drammatico, ma dobbiamo guardare avanti in maniera positiva - spiega -. L’ingresso in campo con le mascherine in Benevento-Pescara? Avevamo voluto sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che fosse rischioso giocare, allenarsi, viaggiare in questa situazione. Da una settimana abbiamo sospeso gli allenamenti e non li riprenderemo, almeno per il momento. Questo riposo forzato non piace a nessuno, ma ovviamente bisognerà riprendere quando ci saranno le massime condizioni di sicurezza sul fronte sanitario”.

Chiosa finale sulla possibile ripresa del campionato: “Quando sarà spero ci diano il tempo per prepararci. Anche giocare ogni tre giorni non sarebbe un problema. Se sarà così non ci tireremo certo indietro, e con l'aiuto dei nostri tifosi e con il recupero di molti giocatori infortunati, potremo chiudere bene la stagione”.