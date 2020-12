Pescara, Fiorillo: "Fermata una squadra forte. 200 presenze? Spero di farne tante altre"

vedi letture

Le dichiarazioni di Fiorillo dopo Pescara-Brescia 1-1.

Il portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 contro il Brescia.

Vincenzo, un’altra grande prova di carattere e forse un po’ di rammarico per non averla vinta.

“Forse potevamo ambire a qualcosa di più, ma sono orgoglioso dei miei compagni perché hanno fornito una grande prestazione dando continuità alla vittoria scorsa. In questo campionato è importante anche muovere la classifica. Giocavamo contro una squadra forte e questa prestazione ci deve dare forza”.

Cos’è cambiato in questo Pescara?

“Forse aver ritrovato la condizione di alcuni giocatori importanti. Certamente lo spirito e il fatto di lavorare giorno per giorno nel modo giusto. Poi i risultati si vedono”.

200 presenze con questa maglia: cosa significa per te difendere i pali del Pescara?

“E’ un traguardo a cui ambivo, questa è la mia settima stagione qua. Sono veramente felice di aver tagliato questo traguardo e spero di fare ancora molte. Sono contento di aver festeggiato con una prestazione di squadra importante”.

Qual è la parata che ricordi con più soddisfazione?

“Sicuramente quella nella sfida col Perugia valida per i playout. Ha significato tanto per me, cioè essere ancora in questa categoria con questa squadra”.

Cosa ti aspetti sotto l’albero di Natale del Pescara?

“Abbiamo ancora tre partite: se le giochiamo nel modo giusto, possiamo far partire un nuovo campionato. Dobbiamo preparare bene la trasferta di Chiavar, cercando di arrivare ai tre punti”.