Pescara, Fiorillo: "Fondamentale ripartire forte. Servirà una forza mentale enorme"

vedi letture

E’ tutto pronto per il ritorno in campo delle squadre professionistiche. Sia in A che in B. Fra i cadetti prende la parola Vincenzo Fiorillo, capitano del Pescara, attraverso le colonne de Il Messaggero: “Due giorni fa - racconta il portiere -, l'annuncio del Governo ci ha dato una bellissima notizia. Da quando è finito il lockdown, ho avuto subito in testa l'obiettivo del campionato. Si riparte, ed è giusto così. Da giorni lavoro in funzione di queste dieci partite. L'obiettivo è farci trovare subito avanti con la condizione. Fondamentale partire forte, ma allo stesso tempo è importante non adagiarsi sulle vittorie e non farsi condizionare dopo le sconfitte. Servirà un'energia mentale enorme per raggiungere subito la salvezza. A noi conforta il ritorno di giocatori importanti: Balzano, Tumminello, Kastanos. Abbiamo elementi importantissimi, come Palmiero, che ha avuto molti fastidi: se sta bene, è fondamentale”.

Fiorillo poi parla della trattativa per il taglio degli stipendi: “Abbiamo dato grande disponibilità, la società non è mai aggressiva nei nostri confronti. Con serenità, e affrontando i singoli casi individuali, si troveranno soluzioni. C'è voglia di aiutarsi a vicenda”.