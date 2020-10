Pescara, Fiorillo: "Gruppo numero, ma le alternative sono necessarie: concorrenza sana"

Quando la sfida contro l'Empoli è sempre più vicina, in casa Pescara, ai canali ufficiali del club, è il portiere Vincenzo Fiorillo a fare ilo punto della situazione: "Siamo una squadra giovane ma con ragazzi di grande prospettiva e qualità: partiamo a fari spenti per raggiungere quanto prima la salvezza, poi delineeremo altri obiettivi. Nella prima parte di campionato partiamo sempre con un gruppo numeroso, ma le alternative servono, da dicembre si giocherà ogni tre giorni, una sana concorrenza è una cosa positiva".

Sui parecchi gol subiti: "Non prendo meriti e non mi sento neppure di addossare colpe solo al reparto difensivo per questo dato, chi gioca a calcio sa che non funziona così. Noi dietro siamo più soggetti a un errore, ci prendiamo le nostre responsabilità per primi, ma non esiste che quando si vince si celebri solo dell'attacco e si parli solo di difesa quando si guarda ai gol subiti. Di certo tutti vogliamo fare meglio della passata stagione".

Conclude: "Ogni anno ho dovuto dimostrare di poterci stare, e lo farò anche quest'anno. E' questo il mio stimolo più grande".