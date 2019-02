© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la lunga rincorsa di Vincenzo Fiorillo per diventare il portiere con più presenze in maglia pescarese nella storia. L’estremo difensore classe ‘90, che anche dopo l’ultima gara di campionato ha ribadito l’intenzione di restare a vita in biancoazzurro, a Crotone ha tagliato il traguardo delle 139 presenze con il Pescara raggiungendo così al secondo posto Paolo Bordoni (in Abruzzo dal 1997 al 2001) apprestandosi a superarlo già nel prossimo weekend. Ora il prossimo obiettivo è quel Gino Di Censo che fra il 1955 al 1966 vestì la maglia del Pescara per ben 220 volte, un traguardo che appare molto lontano visto che per raggiungere un vero e proprio mito del club abruzzese servono altre 80 partite il che vorrebbe dire che Fiorillo per altre tre stagioni, salvo infortuni, dovrà essere il titolare del Pescara e giocarle praticamente tutte. Vorrebbe dire ben otto stagioni consecutive con la stessa maglia, essendo Fiorillo arrivato nel 2014, qualcosa di utopico in un calcio che ci sta sempre più abituando ai cambi vorticosi di casacche e all’estinzione di quelle che una volta erano le bandiere.