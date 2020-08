Pescara, Fiorillo non molla e ci crede: "La salvezza vale per noi la vita"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ecco le parole del portiere Vincenzo Fiorillo che, alla vigilia del match che deciderà una stagione (al netto della tensione in città per il caos Bruno, del quale a TMW ha parlato il presidente Sebastiani), ha spiegato l'importanza della vittoria centrata nel match dell'andata contro il Perugia. In ballo, come detto, c'è la permanenza in B, perché la gara in questione è il ritorno dei playout: "La salvezza vale per noi la vita. Siamo stati bravi a ribaltarla. Non era facile dopo essere andati sotto. La squadra ha dimostrato grande carattere. Ora andiamo a giocarcela a Perugia con intelligenza. Non abbiamo fatto ancora niente".