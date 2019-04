Pescara, Fiorillo: "Pareggio giusto anche se c'è un pò di amaro in bocca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Vincenzo Fiorillo, portiere del Pescara, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l'Hellas. "Il pari ci lascia un pò l'amaro in bocca per come avevamo interpretato la gara, il Verona poi ha messo tanti uomini davanti. Quando ti puoi permettere di tenere in panchina gente come Pazzini è stato un punto difficile. Non sta mancando niente, paghiamo qualche infortunio. Abbiamo recuperato ora Brugman, nonostante questi risultati siamo ancora lì e vogliamo arrivare nella miglior condizione possibile. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, i playoff sono un torneo a parte. Il Verona ha un palleggio importante, dovevamo fare della ripartenza la nostra arma. Credo sia un punto giusto".